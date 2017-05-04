В 35 федеральных миллионов обойдется реставрация церкви Вознесения в Порховском районе
Церковь Вознесения будет отреставрирована в деревне Бельское Устье Порховского района. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.
Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Начальная цена контракта составляет 35 млн 123 тысячи 810 рублей. Срок выполнения работ — до 15 августа.
Церковь Вознесения была построена в 1796 году по прошению и на средства полковника Артамона Осиповича Кожина в его имении Бельское Устье. В настоящее время, как указано в техзадании, она находится в неудовлетворительном состоянии.