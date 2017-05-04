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Культура

В 35 федеральных миллионов обойдется реставрация церкви Вознесения в Порховском районе

Церковь Вознесения будет отреставрирована в деревне Бельское Устье Порховского района. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.

Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Начальная цена контракта составляет 35 млн 123 тысячи 810 рублей. Срок выполнения работ — до 15 августа.

Церковь Вознесения была построена в 1796 году по прошению и на средства полковника Артамона Осиповича Кожина в его имении Бельское Устье. В настоящее время, как указано в техзадании, она находится в неудовлетворительном состоянии.
 

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