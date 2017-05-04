Хищение зарядного устройства и батареи раскрыла полиция в Великих Луках

11:36, 04 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские раскрыли хищение имущества у местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 мая в дом по улице Усмынской, разбив оконное стекло, проникли неизвестные. Они похитили компьютерный монитор, зарядное устройство, аккумуляторную батарею и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили двух подозреваемых. Ими оказались безработные великолучане 25 и 26 лет.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.