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Хищение зарядного устройства и батареи раскрыла полиция в Великих Луках

В Великих Луках полицейские раскрыли хищение  имущества у местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 мая  в дом по улице Усмынской, разбив оконное стекло, проникли неизвестные.  Они похитили  компьютерный монитор, зарядное устройство, аккумуляторную батарею и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили двух подозреваемых. Ими оказались безработные великолучане 25 и 26 лет.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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