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Общество

Субботники проходят во всех производственных отделениях «Псковэнерго»

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» традиционно принимают участие в весенних субботниках и благоустраивают территории, прилегающие к энергообъектам, базам производственных отделений и РЭСам во всех районах области. На уборку сухостоя и накопившегося за зиму мусора выходят сотрудники всех отделов и служб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы "Псковэнерго"

Так, в Опочке, по словам главного инженера Западных электрических сетей «Псковэнерго» Юрия Мухина, сотрудники отделения навели порядок не только вблизи производственной базы, но и на всех трёх воинских захоронениях в районном центре и вблизи памятника регионального значения XIX века - лютеранской кирхи.

Фото пресс-службы "Псковэнерго"

Фото пресс-службы "Псковэнерго"

Вместе с тем, по окончании зимы в «Псковэнерго» проводятся сезонные мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности на энергообъектах. В качестве предупредительных мер энергетики повсеместно выполняют очистку от сухой травы территорий всех открытых распредустройств, а также производят вырубку кустарника и уборку несанкционированных свалок вблизи подстанций.

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