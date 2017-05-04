Первое место заняли на чемпионате по мини-футболу псковские ветераны

13:38, 04 мая 2017, ПАИ

29 апреля на стадионе Гдова прошел чемпионат Псковской области по мини-футболу среди команд ветеранов 1977 года рождения и старше, посвященный 95-летию создания Союза Советских Социалистических республик и в честь 50-дней до старта Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по спорту, в соревнованиях приняли участие команды Великолукского района, Пыталово, Гдова, Пскова, Великих Лук и Печор.

По итогам соревнований первое место завоевали псковичи, второе - великолучане, третье - печеряне.