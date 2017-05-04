Призёрами Всероссийского конкурса краеведческих работ стали псковские школьники

13:54, 04 мая 2017, ПАИ

Школьники из Псковской области заняли призовые места в финале Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», который проводился в Москве с 3 по 21 апреля Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Первое место на секции «Земляки» получила обучающаяся 11 класса средней школы № 4 города Опочки Влада Фёдорова. Учащийся 10 класса той же школы Даниил Андреев занял второе место на секции «Летопись родного края». Бронзовым призёром на секции «Родословие» стала девятиклассница лицея № 11 города Великие Луки Валерия Смекалова.

Дипломантами конкурса названы десятиклассница из опочецкой школы № 4 Елизавета Леонова, восьмиклассник из Локнянской средней общеобразовательной школы Николай Блинов, девятиклассница из Глубоковской средней школы (Опочецкий район) Мария Иванушкина и восьмиклассник Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района Евгений Филиппов.

Участников подготовили педагоги Ольга Григорьева (школа № 4 Опочки), Ольга Белашова (лицей № 11 города Великие Луки); Виктор Медведев (Локнянская средняя общеобразовательная школа), Вера Лукьянова (Глубоковская средняя школа), Надежда Романова (Писковская средняя общеобразовательная школа).