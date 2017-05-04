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Общество

30 работ представили псковичи на конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

В Пскове прошла 5-я молодёжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны», организаторами которой ежегодно выступает городской Молодежный центр совместно с общественным движением «Суть времени». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этом году в конференции приняли участие ребята из Дедовичского, Бежаницкого, Себежского, Пыталовского, Гдовского районов. Всего было прислано более 30 работ.

Оценивали работы участников члены комиссии, среди которых были заведующая краеведческим отделом областной библиотеки Елена Киселева и исследователь фонда «Достоверная история» Андрей Иванов.

По сложившейся традиции, работа делилась на 3 секции: генеалогическую, краеведческую и биографическую. В генеалогической секции обсуждались исследования, посвященные истории собственной семьи автора в годы войны, и лучшими были признаны работы Анастасии Мартинович из Белорусской средней школы Пыталовского района (1 место), Анастасии Дмитриевой из Псковского политехнического колледжа (2 место), Веры Ивановой из Идрицкой средней школы (3 место). 

В краеведческой и биографической секциях лучшими стали работы Дарьи Семеновой из Тямшанской гимназии (1 место), Тимофея Тарасова из Яммской школы Гдовского района и Тагуи Багдасарян из милицейско-правового лицея Пскова (2 место), Софьи Петровой из школы № 2 Пскова и Полины Будяченко из Белорусской школы Пыталовского района (3 место).

Члены комиссии отметили, что уровень работ участников значительно вырос. По словам руководителя школьного краеведческого музея школы № 13  Пскова Галины Васиной, районы присылают очень сильные работы. «Ребята из районов очень глубоко исследуют свои темы, делают интересные доклады. Для них эти темы почему-то более значимы и животрепещущи, чем для ребят из большого города», - отметила она.

Член комиссии Андрей Иванов, высоко оценив общий уровень работ, отметил: «Мы живем в новую эпоху. Теперь документы архивов, которые ранее были доступны только избранным исследователям и были труднодоступны для простых людей, теперь, благодаря информационным технологиям, доступны миллионам людей. Очень приятно, что вы эти возможности используете по максимуму».

Члены комиссии пожелали ребятам дальнейших успехов в исследовательских работах, а также поздравили всех присутствующих с наступающим Днем Победы.

По итогам конференции выпустят сборники, где можно будет ознакомиться со всеми работами участников.

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