Экспозиция, посвященная узнику Бухенвальда, открылась в Новоржеве

13:13, 04 мая 2017, ПАИ

В Новоржеве в витрине магазина «Универмаг» на улице Герцена открылась выставка, посвященная жизни и деятельности узника «Бухенвальда», учителя Михаила Левшенкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая музеем истории Новоржевского края Мария Пахоменкова.

В экспозиции впервые представлены около 180 фотографий и несколько документов, повествующие о становлении и жизни семьи сельской интеллигенции в довоенное время, о восстановлении школьного образования после войны.

Отдельно представлены фотографии о концлагере «Бухенвальд», где с октября 1941 по апрель 1945 года находился Михаил Левшенков, включившись в международную группу Сопротивления и создания русской секции. «Его воспоминания о жизни в концлагере использованы при написании многих книг и публикаций. До своей кончины он поддерживал переписку с товарищами по борьбе, их родственниками», - отметила Марина Пахоменкова.

Михаил Левшенков родился в семье крестьянина в деревне Заречье Новоржевского уезда. В 1923 году поступил в школу I ступени деревни Варитино, затем учился самостоятельно, сдав экзамен экстерном за 7 класс. После окончания школы, в 1931 году его направили на 8-ми месячные курсы при районном отделе народного образования в Новоржеве. С 1932 по 1934 года работал учителем школы в деревне Вехно.

Позже, в 1940 году, начал службу в Красной Армии. Во времена войны с 15 июля 1941 года по 10 апреля 1945 года находился в немецком плену под Минском: лагеря Бела-Подляска в Польше, 310-й в Гамбурге. С 18 октября 1941 года был в плену в «Бухенвальде»: выжил в каменоломнях, был членом русской секции международного комитета Сопротивления, отвечал за агитацию и пропаганду, пополнение групп из вновь прибывших, а также выпускал подпольную газету «Правда пленных». Михаил Левшенков организовал и обеспечивал школу для детей, создавал подпольные концерты, шахматные турниры. По предложению немецких коммунистов читал лекции по советской педагогике учителям-узникам, принимал деятельное участие при подготовке восстания. 10 апреля 1945 года при эвакуации пленных по железной дороге бежал и вышел к чешским партизанам.

С мая по ноябрь 1945 года Михаил Левшенков находился на репатриации, и позже был демобилизован по Указу от 25 сентября 1945 года, как работавший до призыва учителем школы. С 1954 по 1968 год он занимал должность заведующего учебной частью Новоржевской школы, а также был учителем ботаники и немецкого языка, продолжил обучение в пединституте на факультете иностранных языков.

Михаил Левшенков был награжден орденом «Отечественной войны» I и II степени, а также медалями «За доблестный труд», «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали ветеранам войны СССР, Советского Комитета ветеранов войны за патриотическую лекционную пропаганду (почитано более 560 лекций). Новоржевский учитель скончался в 2004 году.