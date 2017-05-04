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Общество

Экспозиция, посвященная узнику Бухенвальда, открылась в Новоржеве

В Новоржеве в витрине магазина «Универмаг» на улице Герцена открылась выставка, посвященная жизни и деятельности узника «Бухенвальда»,  учителя Михаила Левшенкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая музеем истории  Новоржевского края Мария Пахоменкова.

Встреча бывших узников Бухенвальда. Москва 1959 год. Руководители русской секции Сопротивления М. Левшенков, Н. Симаков, Сосковец.

В экспозиции впервые представлены около 180 фотографий и несколько документов, повествующие о становлении и жизни семьи сельской интеллигенции в довоенное время, о восстановлении школьного образования после войны.

Руководители русского отделения подполья Бухенвальд. Москва 1957 год. Хейфец, Симаков, Левшенков, Кюнг

Отдельно представлены фотографии о концлагере «Бухенвальд», где с октября 1941 по апрель 1945 года находился Михаил Левшенков, включившись в международную группу Сопротивления и создания русской секции. «Его воспоминания о жизни в концлагере использованы при написании многих книг и публикаций. До своей кончины он поддерживал переписку с товарищами по борьбе, их родственниками», - отметила Марина Пахоменкова.

Михаил Левшенков родился в семье крестьянина в  деревне Заречье Новоржевского уезда. В 1923 году поступил в школу I ступени деревни Варитино, затем учился самостоятельно, сдав экзамен экстерном за 7 класс. После окончания школы, в 1931 году его направили на 8-ми месячные курсы при районном отделе народного образования в Новоржеве. С 1932 по 1934 года работал учителем школы в деревне Вехно.

Позже, в 1940 году, начал службу в Красной Армии. Во времена войны с 15 июля 1941 года по 10 апреля 1945 года находился в немецком плену под Минском: лагеря Бела-Подляска в Польше, 310-й в Гамбурге.  С 18 октября 1941 года был в плену в «Бухенвальде»: выжил в каменоломнях, был членом русской секции международного комитета Сопротивления, отвечал за агитацию и пропаганду, пополнение групп из вновь прибывших, а также выпускал подпольную газету «Правда пленных». Михаил Левшенков организовал и обеспечивал школу для детей, создавал подпольные концерты, шахматные турниры. По предложению немецких коммунистов читал лекции по советской педагогике учителям-узникам, принимал деятельное участие при подготовке восстания. 10 апреля 1945 года при эвакуации пленных по железной дороге бежал и вышел к чешским партизанам.

С мая по ноябрь 1945 года Михаил Левшенков находился на репатриации, и позже был демобилизован по Указу от 25 сентября 1945 года, как работавший до призыва учителем школы. С 1954 по 1968 год он занимал должность заведующего учебной частью Новоржевской школы, а также был учителем ботаники и немецкого языка, продолжил обучение в пединституте на факультете иностранных языков.

Михаил Левшенков был награжден орденом «Отечественной войны» I и II степени, а также медалями «За доблестный труд», «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали ветеранам войны СССР, Советского Комитета ветеранов войны за патриотическую лекционную пропаганду (почитано более 560 лекций). Новоржевский учитель скончался в 2004 году.

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