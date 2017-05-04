Псковский театр для подростков переходит границы

13:42, 04 мая 2017, ПАИ

Спектакль «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» побывал на гастролях в Печорах и в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, премьера «Черного молока» в Псковском академическом театре драмы состоялась 30 ноября 2016 года в рамках Первого псковского фестиваля театра для подростков «В чем загвоздка?» Режиссер – художественный руководитель детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Евгения Львова. В основе постановки лежит пьеса австрийского автора, которая рассказывает об осознании важности исторической памяти немецким подростком Томасом в тот самый период, когда его юношеский максимализм достиг пика. Спектакль превращает сухие цифры учебника в реальные судьбы. Ужас деяний Третьего рейха Томас осознает на месте трагедии, в мемориале Освенцима. Среди персонажей спектакля нет ни одного еврея, но оказывается, что холокост стал причиной личной боли каждого из них. Причем боль эта передается из поколения к поколению, и даже тогда, когда герои не знают ее причины.

- Женя, расскажи, почему вы решили поехать на гастроли по области с этим спектаклем?

- При создании спектакля «Черное молоко» у нас изначально была идея выходить с этой работой за пределы театра. Подталкивает к такому решению и тот факт, что творческого продукта для подростка в области сегодня очень мало. И далеко не каждый школьник дойдет до театра. В то же время и нам самим было очень интересно — и мне, и артистам — попробовать адаптироваться к новой площадке — да, и сложно, и интересно одновременно.

- Вы показали работу в Печорах в школе. Вы осваиваете формат «классной драмы», когда спектакль играют в классе?

- Формат классной драмы подразумевает приход театра прямо в класс, на территорию потенциального зрителя. Наш спектакль в пространстве класса играть сложно. Да, он лаконичен. Материал пьесы требовал очень лаконичного решения. Но в нем есть большой потенциал театральности, который требует подготовленного сценического пространства. Поэтому мы привезли спектакль в школу в Печоры, но играли его не в классе, а в актовом зале. Второй выезд был в Невель, где мы играли в Доме Культуры.

- Как вы оцениваете первый гастрольный опыт «Гвоздей»? Все ли получилось?

- Все прошло очень удачно. Новая площадка требует новых режиссерских решений, адаптации. В Невеле, например, мы поняли, что играть на огромной сцене ДК этот спектакль невозможно. Он получится скомканным, не прозвучит просто. И мы развернули зал в другую сторону. Кресла стояли спинками к сцене. Мы играли на зрительском балконе, в самом зале. Мы изменили пространство, к которому зрители привыкли. Но самое ценное для нас это то, что мы попали в очень важную тему – тему холокоста на Псковщине. Я имею в виду Голубую дачу, историю невельских евреев. Мы прекрасно пообщались с подростками во время обсуждения.

- Что примечательного случилось в этой поездке?

- На спектакле была директор невельского музея Людмила Максимовская, чье участие в обсуждении было особенно ценным. Она подарила нам свою книгу, посвященную невельскому холокосту, расстрелам на «Голубой даче». И благодаря этому подарку случилось чудо.

Помощник режиссера, Оксана, решение о поездке которой в Невель было принято в последний момент, открыла книгу... Оксана совсем недавно узнала о том, что у нее есть еврейские корни, познакомилась с историей своей фамилии. Оказалось, что ее предки жили в Невеле. И это была вся информация. Больше ничего. И вот, Оксана после спектакля и обсуждения листает книгу, страницы со списками расстрелянных на «Голубой даче» евреев и — встречает свою фамилию, имена своих предков.

Оксана плакала. Мы были потрясены. Этот случай показывает, насколько живо, актуально то, что мы делаем.

- Есть ли интерес к такого рода проектам у школ и у самих подростков?

- Да, подростки с большим интересом принимали участие в обсуждении. Ребята из Невеля из Печор уже «стучатся» в друзья и Анжелике и Леше. Потому что, когда на сцене вполне серьезно работают твои ровесники – это вызывает уважение и к самим актерам, и спектаклю, и к теме, которую он поднимает со стороны подростковой аудитории.