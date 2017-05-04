До +16 градусов ожидается в Псковской области 5 мая

15:45, 04 мая 2017, ПАИ

5 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от +11 до +16.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.