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Общество

Фотографии флоры и фауны нацпарка «Себежский» представили в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж) открылась фотовыставка «Флора и фауна Национального парка «Себежский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«На выставке представлены фотографии, отражающие живописную природу национального парка, его флору и фауну. Фотографии показывают красоту природы, но в то же время помогают понять, как окружающий нас мир беззащитен и нуждается в нашей помощи и бережном отношении», - рассказали в библиотеке.

Национальный парк «Себежский» расположен в Себежском районе. Он образован Постановлением Правительства РФ 8 января 1996 года с целью сохранения уникального природного комплекса южной части Псковской области. Площадь заповедника составляет 50 тыс. 21 га (500,21 кв. км).  На юге парк граничит с Белоруссией, на западе — с Латвией.

Напомним, что 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии и особо охраняемых природных территорий и проводится в соответствии с Указом президента в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Выставка открыта в часы работы библиотеки до конца мая.

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