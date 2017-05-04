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Спорт

Велосипедная гонка-критериум пройдет в Великих Луках 21 мая

21 мая в Великих Луках пройдут соревнования в рамках Первенства Псковской области по велоспорту и всероссийских соревнований по велосипедному спорту среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения, посвященных памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Велогонки пройдут по маршруту: улица Льва Толстого — улица Некрасова — улица Ботвина — набережная Лейтенанта Шмидта.

На время состязаний с 9:30 до 14:30 будет прекращено движение транспортных средств на набережной Лейтенанта Шмидта, по улице Некрасова (от Льва Толстого до Ботвина), улице Ботвина (от Октябрьского проспекта до Холмской), по улице Холмской (от Гастелло до Половской). В качестве объезда определены: проспекты Ленина, Октябрьский, улицы 3-й Ударной Армии, Гастелло, Полиграфистов, Половская, Холмская, Винатовского.

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