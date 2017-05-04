Соревнования по спортивной ловле рыбы пройдут в Пскове 6 мая

14:00, 04 мая 2017, ПАИ

6 мая в Пскове состоятся массовые соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной и донной удочкой «Папа, мама, я - рыболовная семья!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», состязания пройдут на левом берегу реки Великой в районе Красноармейской Набережной, 16.

Участник предварительного голосования партии Сергей Елизаров поздравит рыболовов с началом соревнований, отметит важность сохранения биоресуросов в водоёмах Псковской области, обратит внимание на бережное и ответственное отношение к природе, призовёт активно и с пользой для здоровья проводить досуг, особенно в кругу семьи. Также он вручит сувенир самому юному участнику соревнований.

«Никаких политических и пропагандистских заявлений не будет», - заверили в пресс-службе «Единой России».

Программа соревнований:

9:50 – Торжественное открытие соревнований

10:00 – Первый сигнал, вход в сектора, начало подготовки

10.50 – Второй сигнал, прикормка

11:00 – Третий сигнал, старт (начало ловли)

12:55 – Четвертый сигнал, пять минут до финиша

13.00 – Пятый сигнал, финиш

13:00 – 13:30 - Взвешивание уловов

13:30 – 14:30 - Подведение итогов

13:30 - Обед, горячая уха

15:00 – Награждение