Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

12:30, 04 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 4 мая, губернатор Псковской области Андрей Турчак в Москве примет участие в совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава государства заслушает доклады участников совещания и проконтролирует исполнение своих поручений в рамках «майских» указов.

На обсуждение будут вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы нескольких субъектов РФ. Губернатор Псковской области Андрей Турчак, возглавлявший рабочую группу по подготовке Госсовета, представит предложения по формированию системы независимой оценки качества в социальной сфере.