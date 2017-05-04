Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы

13:49, 04 мая 2017, ПАИ

Псков вошёл в топ-10 самых популярных у туристов городов России для поездки на День Победы. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат» на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Как сообщили Псковскому агентству информации составители топа, в десятку самых популярных городов для посещения 9 мая также вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Тула и Смоленск.

В Пскове туристический бюджет в праздничные майские выходные составит в среднем 3 тысячи рублей в сутки, а самый недорогой отдых в городах первой десятки в праздник будет в Смоленске (2,3 тыс. рублей) и Туле (2,4 тыс. рублей).

Прага, Берлин и Будапешт составляют первую тройку зарубежных городов, популярных для путешествий в День Победы.