Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове

12:58, 04 мая 2017, ПАИ

С 4 по 10 мая в Пскове в кинотеатре «Мираж» ТРК «Акваполис» пройдут специальные показы художественного фильма «Три дня до весны» для ветеранов, блокадников, пожилых пенсионеров, а также сопровождающих их лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Стоимость билетов на льготные сеансы составит 50 рублей. Узнать расписание можно по бесплатному телефону 8-800-505-17-85 или на сайте кинотеатра «Мираж».

В российских кинотеатрах «Три дня до весны» станет единственным фильмом, посвященным Великой Отечественной войне.

«Картина рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941-1942 годов. В результате бомбардировки лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить опасность, нависшую над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма», - говорится в описании к фильму.