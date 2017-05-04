0
15:08
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
14:37
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
14:16
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
14:07
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
13:49
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
12:58
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
12:30
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
Еще новости
Общество

Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове

С 4 по 10 мая в Пскове в кинотеатре «Мираж» ТРК «Акваполис» пройдут специальные показы художественного фильма «Три дня до весны» для ветеранов, блокадников, пожилых пенсионеров, а также сопровождающих их лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Стоимость билетов на льготные сеансы составит 50 рублей. Узнать расписание  можно по бесплатному телефону 8-800-505-17-85  или на сайте кинотеатра «Мираж».

В российских кинотеатрах «Три дня до весны» станет единственным фильмом, посвященным Великой Отечественной войне.

«Картина рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда, блокадной зиме 1941-1942 годов. В результате бомбардировки лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить опасность, нависшую над городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма», - говорится в описании к фильму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
04 мая 2017
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
04 мая 2017
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
04 мая 2017
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
04 мая 2017
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
04 мая 2017
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
04 мая 2017
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
04 мая 2017
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
04 мая 2017
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта

Идет загрузка...