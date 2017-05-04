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Политика

Игорь Балабуст покинул пост руководителя «Трудовой России», чтобы участвовать в праймериз «ЕР»

Игорь Балабуст сложил полномочия руководителя Псковского регионального отделения «Трудовой партии России». В комментарии Псковскому агентству информации он пояснил, что причиной является его участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов от «партии власти» на выборы в Псковскую городскую Думу.

Игорь Балабуст

По его словам, вопрос о том, кто станет новым руководителем «Трудовой России» в Псковской области в настоящее время «решается». Тем не менее, он выразил уверенность, что это будет «адекватный, умный человек», являющийся «патриотом».

Отметим, Игорь Балабуст является председателем Псковского регионального союза профсоюзных организаций «Соцпроф».

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