Игорь Балабуст покинул пост руководителя «Трудовой России», чтобы участвовать в праймериз «ЕР»

12:54, 04 мая 2017, ПАИ

Игорь Балабуст сложил полномочия руководителя Псковского регионального отделения «Трудовой партии России». В комментарии Псковскому агентству информации он пояснил, что причиной является его участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов от «партии власти» на выборы в Псковскую городскую Думу.

По его словам, вопрос о том, кто станет новым руководителем «Трудовой России» в Псковской области в настоящее время «решается». Тем не менее, он выразил уверенность, что это будет «адекватный, умный человек», являющийся «патриотом».

Отметим, Игорь Балабуст является председателем Псковского регионального союза профсоюзных организаций «Соцпроф».