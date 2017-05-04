День здоровья прошел для пенсионеров пяти районов области в Великих Луках

14:07, 04 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» состоялось мероприятие для граждан пожилого возраста «День здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Псковской области.

Мероприятие, прошедшее в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и социального проекта регионального отделения СПР «Университет третьего возраста–спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста», собрало команды из пяти местных отделений Союза пенсионеров: Великолукского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Пустошкинского районов.

Перед началом соревнований участников приветствовали заместитель председателя комитета по физической культуре администрации Великих Лук Александр Гавриленко, заместитель секретаря великолукского отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов, заместитель начальника районного Управления ПФР Светлана Науменко, а также менеджер проекта Надежда Доронина. Они поблагодарили пожилых спортсменов за активную жизненную позицию, стремление к победе и стойкость. В свою очередь, Александр Гавриленко отметил, что пример, который они подают современной молодежи, очень ценен.

Спортивная эстафета, включала в 9 этапов, проходя которые участники могли показать как свои личные достижения, так и работу в команде. Программа спортивного праздника была составлена с учетом физических возможностей пенсионеров. «В ходе соревнований пожилые спортсмены демонстрировали командную сплочённость, бодрый дух и боевой настрой на победу», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на спортивном празднике выступили учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ №1 «Атлетика» (Великие Луки) под руководством тренера Алевтины Шолоховой и членов клуба оздоровительного танца «А ну-ка, девушки!» под руководством Галины Ширяевой (Псков).

По итогам соревнований первое место заняла команда из Невельского района, 2 - команда из Опочецкого района, «бронзу» взяла команда из Великолукского района.

«Люди стремятся доказать себе и окружающим, что они еще многое могут. И это замечательное стремление, ведь когда в человеке силен спортивный дух, есть желание бороться, то и стареть некогда», - отметила менеджер проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда для граждан пожилого возраста» Надежда Доронина.