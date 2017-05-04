Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит!

13:06, 04 мая 2017, ПАИ

Александр Козловский, избранный депутатом Государственной Думы РФ от Псковской области по одномандатному округу, поделился в социальных сетях фотографиями и впечатлениями от отпуска в Крыму.

«Вся Госдума до 15 мая в отпуске. Я решил вместе с женой Жанной и нашим младшим сыном Кириллом провести свой отпуск в Крыму. Наши старшие дети поехать не смогли. У сына Павла и дочки Насти сейчас горячая предэкзаменационная пора в их вузах. А мы вот второй день наслаждаемся прекрасной крымской погодой под Ялтой», - написал он.

«Уже почти по-летнему яркое солнце. Температура воздуха 23-25 градусов, воды - всего 11. Но я не утерпел и немного поплавал. Море бодрит! Сначала обжигает холодом, но через минуту-другую чувствуешь себя превосходно! Потом даже выходить из воды не хочется», - добавил он.

«В Крыму я не впервые, - сообщил депутат. - Но прошлые мои приезды сюда были связаны с напряженной работой по строительству энергомоста на полуостров. Сейчас - другое дело, хотя отдыхать мне как-то непривычно. Но как здорово здесь даже просто смотреть в синюю морскую даль!»