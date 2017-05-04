Автомобильно-водный туристический маршрут разработан в Невельском и Великолукском районах

13:35, 04 мая 2017, ПАИ

7-8 мая в Невельском и Великолукском районах пройдёт акция, посвященная Году экологии в России и открытию нового туристического автомобильно-водного маршрута «По боевым местам 2-й мировой». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, инициаторами акции стали настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в деревне Усть-Долыссы, отец Владимир Флавьянов и попечительский совет храма, которые разработали новый исторический маршрут, связанный с событиями 1941-1945 годов.

Для пробного прохождения маршрута и очистки его территории от бытовых отходов акции организуется акция в преддверии 9 мая. Старт запланирован от храма св. Владимира Равноапостольного в Усть-Долыссах, где будут отслужены молебен и панихида, участники возложат цветы к братской могиле советских солдат в поселке.

Следующим пунктом маршрута станет Невель, а оттуда участники акции отправятся автомобильным переездом в сторону Великих Лук к реке Ловати, в район деревни Клевники (Великолукский район). Перед посадкой в лодки состоится возложение цветов на плотину, построенную в годы Великой Отечественной войны советскими солдатами.

После этого участники акции начнут сплав по реке Ловать, перейдя к водной части маршрута. Группа сделает остановку и посетит усадьбу Ковалевских. Вокруг моста в Полибино планируется провести уборку территории.

После пикника на природе продолжится сплав по Ловати до деревни Никитино, где состоится фотосессия у подвесного моста.

В завершение мероприятия члены туристического отряда посетят Мартьяновский узел и Ступинскую высоту.

Сопровождать участников акции будут настоятель храма, экскурсовод и инструктор.

К участию приглашаются представители органов власти Невельского и Великолукского районов, поисковые отряды, представители спортивных клубов, детские военно-патриотические организации.

Разработанные маршруты Невельского и соседних районов планируется разместить на специальном сайте.