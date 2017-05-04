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Общество

Псковичей приглашают на астрономические «посмотрелки»

Псковских любителей астрономии приглашают понаблюдать за звездным небом. Встреча состоится 5 мая в 21:30 у памятника Александру Невскому на горе Соколиха.

«Привозите свои телескопы/бинокли/подзорные трубы у кого есть, приезжайте просто так. Будем смотреть на звёзды, слушать интересные рассказы от знающих людей, отвечать на вопросы. Если надо - поможем с настройкой вашего телескопа и дадим небольшую консультацию по основам астрофотографии», - пишет в соцсетях организатор мероприятия, пскович Владимир Колпаков. 

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