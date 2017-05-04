5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы

14:07, 04 мая 2017, ПАИ

В Пскове вводится временное прекращение движения в связи с мероприятиями ко Дню Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

5 мая в 19:00 состоится репетиция Парада Победы. Для размещения военной техники и проведения самой репетиции с 15:00 до 24:00 движение транспорта будет временно прекращено по улице Советской от улицы Свердлова до Октябрьской площади. В качестве объезда определена улица Калинина. По Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, площади Ленина, Троицкому мосту, улице Л. Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, Рижскому проспекту от улицы М. Горького до площади Ленина, 5 движение автотранспорта будет перекрыто с 18:30 до 24:00. Объехать зону перекрытия возможно по улице М. Горького и мосту имени 50-летия Октября.

Как стало известно ПАИ, в случае необходимости проведения повторной репетиции 7 мая схема перекрытия будет аналогичной.

Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, временное прекращение движения запланировано по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова 7 и 8 мая с 12:00 до 18:00, 9 мая с 16:00 до 20:00. В качестве объезда определена улица Мирная.

8 мая с 10:15 до 11:30 будет перекрыта по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта (объезд по улице Народной и Рижскому проспекту), с 11:45 до 12:45 по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках, с 15:45 до 17:15 по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина (объезд по улицам Калинина и 128-й Стрелковой дивизии).

9 мая будут перекрыты: улица Советская от улицы Свердлова до площади Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до Октябрьской площади, Октябрьская площадь, площадь Ленина, Троицкий мост, улица Л. Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, Рижский проспект от улицы М. Горького до площади Ленина с 4:00 до 14:00 (объезд по улице М. Горького и мост имени 50-летия Октября); с 9:00 до 23:30 улица Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Победы (объезд по улице Гражданской).