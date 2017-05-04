1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове

14:16, 04 мая 2017, ПАИ

1090 военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде 9 мая в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом в ходе итогового заседания оргкомитета по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, рассказал заместитель начальника штаба 76-й ДШД гвардии подполковник Эдуард Сторожев.

В параде будут участвовать 49 единиц военной техники, в том числе 33 – на гусеничном ходу. «Мы планируем, что, с учетом опыта прошлых лет, нам достаточно будет одной репетиции вечером 5 мая. Но при необходимости сделаем второй прогон 7 числа», - отметил Эдуард Сторожев.

Руководитель Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах рассказал, что для участников акции «Бессмертный полк» обозначены две точки сбора перед началом движения колонны: у Центра семьи и у входа в Псковский кремль. Участники акции проследуют от площади Ленина до Зеленого театра вслед за колонной ветеранов.

Начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев отметил, что учащиеся школ города примут участие в торжественно-траурных мероприятиях ко Дню Победы. В этом году в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения 5 школ Пскова взяли на себя организацию и проведение митингов на братском захоронении на улице Юбилейной, у памятного камня Первым жертва фашистской оккупации на площади Ленина, у бюста Семену Байкову в сквере на улице Западной и у бюста генералу Василию Маргелову на территории 18 школы. Управление Культуры помогает школьникам консультациями по сценариям и техническим оснащением.

Отметим, в этом году в Пскове ко Дню Победы пройдут около 50-ти мероприятий, вход на которые свободный. Ограничения пропускного режима распространяется только на трибуны Парада 9 мая.

«9 мая - это особенный день для всей страны, поэтому в Пскове, как и в прошлые годы, уровень торжеств должен быть высокий по всем направлениям: от уборки и организации праздничного пространства до обеспечения безопасности», - резюмировал глава администрации Пскова Игорь Калашников.