Свою новую книгу представит псковичам басист группы «Психея»

14:16, 04 мая 2017, ПАИ

Басист группы «Психея», писатель, независимый издатель Андрей Оплетаев сегодня, 4 мая, представит в Пскове в проекте «Молоко и Сено» свою новую книгу «История Рок-Группы. Когда боги дарят людям имена». Презентация пройдёт в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области (улица Пушкина, 13, 3 этаж) в 19:00. Вход на неё свободный.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы встречи, автор поделится с псковичами размышлениями о литературе и музыке, ответит на вопросы, представит новые переиздания предыдущих книг «Это становится опасным. Записки проезжего музыканта» и «Куда едет ночь в автобусе».

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.