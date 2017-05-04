72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» стартовала в Пскове

14:35, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в Пскове стартовала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, участников эстафеты поприветствовал глава города Пскова Иван Цецерский.

Он напомнил, что эстафета проходит 72 года подряд, её начали проводить сразу после освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. «Спасибо газете «Псковская правда» за организацию, мы ее поддерживаем активно. Мы должны быть благодарны советскому народу, который победил в войне. Мы должны делать нашу страну сильной и непобедимой», - подчеркнул глава Пскова и отметил, что мероприятие посвящено ветеранам.

Иван Цецерский пожелал всем собравшимся успехов и поздравил с праздником Великой Победы.

Управляющая Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко добавила, что отрадно видеть молодежь, которая принимает участие в эстафете. Она поздравила участников с наступающим Днём Победы и пожелала мирного неба над головой.

«Для нас большая честь 72-й раз проводить эту эстафету. Поздравляю всех с этим праздником!», - присоединилась к словам приветствия главный редактор «Псковской правды» Ирина Фёдорова.

Затем лучшие спортсмены Пскова под гимн РФ подняли флаг России и открыли эстафету.

Напомним, что впервые легкоатлетический забег по улицам разрушенного Пскова прошёл в победном 1945-м году и с тех пор не прерывался ни разу. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. Самой массовой стала эстафета, приуроченная к 70-летию Победы. В ней участвовали уже более двух тысяч человек.

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