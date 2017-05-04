Жителям Запсковья рассказали об алгоритме участия в программе «Городская среда»
Представителям советов многоквартирных домов Запсковья рассказали об алгоритме участия в федеральной программе «Городская среда», реализуемой в рамках проекта партии «Единая Россия».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ) Дмитрий Таратынов и главный специалист дорожного отдела УГХ Тальяна Алексеева рассказали об основных принципах реализации проекта «Городская среда» и созданной на ее базе муниципальной программе, алгоритме подготовки и включения заявок жителей, а также перечне возможных работ по благоустройству дворов.