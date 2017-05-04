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Общество

Героев Великой Отечественной войны вспоминали в псковском СИЗО-1

В учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 прошел классный час в память о Героях Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по Псковской области, в ходе занятия несовершеннолетние учащиеся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 почтили память героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, ответили на вопрос, с чего для каждого из них начинается Родина, и подготовили памятный стенд «День Победы 9 мая».

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, на примере судьбы псковича – фронтовика, почетного гражданина города Михаила Минина ребята познакомились с основными событиями времён войны  и историей подвига человека, одним из первых водрузившего знамя Победы над Рейхстагом.  

Кроме этого, слушатели совершили виртуальную экскурсию по улицам города, носящим имена участников и героев ВОВ, посмотрели художественный фильм «28 Панфиловцев» и прослушали песни военных лет. Также каждый из присутствующих рассказал о своей семье и родных, переживших войну.

«Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края страны и даже в историю всей Земли.  Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Главное помнить историю своей семьи, своей страны. Память о подвиге народа и победе над фашизмом  должен сохранить каждый  из нас», - подвела итог классного часа Наталья Афанасьева.

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