0
15:08
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
14:37
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
14:16
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
14:07
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
13:49
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
12:58
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
12:30
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
Еще новости
Общество

«Урок мужества» провёл ветеран УМВД в Псковском детском доме

В Псковском детском доме состоялся «Урок мужества», который провели ветераны органов внутренних дел и вооруженных сил, полицейские и общественники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, среди гостей был член совета ветеранов ведомства подполковник милиции в отставке Валентин Гусев, которому было десять лет, когда началась Великая Отечественная война. Его отца забрали на фронт, а мать болела, и наравне со взрослыми Валентину Гусеву приходилось выполнять всю тяжелую работу.

После войны Валентин Гусев долгое время проработал в органах внутренних дел. Кроме того, в полиции служил его сын Сергей, а сейчас - племянник и внук. В своем выступлении гость особо подчеркнул, как важно быть ответственным, целеустремленным человеком, чтобы получить интересную профессию и достойно трудиться на благо Родины.

Юные воспитанники детского дома поблагодарили ветерана за рассказ, поздравили с наступающим Днем Победы, вручили цветы и   сфотографировались на память.

Организовали эту встречу члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
04 мая 2017
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
04 мая 2017
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
04 мая 2017
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
04 мая 2017
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
04 мая 2017
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
04 мая 2017
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
04 мая 2017
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
04 мая 2017
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта

Идет загрузка...