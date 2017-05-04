«Урок мужества» провёл ветеран УМВД в Псковском детском доме

14:49, 04 мая 2017, ПАИ

В Псковском детском доме состоялся «Урок мужества», который провели ветераны органов внутренних дел и вооруженных сил, полицейские и общественники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, среди гостей был член совета ветеранов ведомства подполковник милиции в отставке Валентин Гусев, которому было десять лет, когда началась Великая Отечественная война. Его отца забрали на фронт, а мать болела, и наравне со взрослыми Валентину Гусеву приходилось выполнять всю тяжелую работу.

После войны Валентин Гусев долгое время проработал в органах внутренних дел. Кроме того, в полиции служил его сын Сергей, а сейчас - племянник и внук. В своем выступлении гость особо подчеркнул, как важно быть ответственным, целеустремленным человеком, чтобы получить интересную профессию и достойно трудиться на благо Родины.

Юные воспитанники детского дома поблагодарили ветерана за рассказ, поздравили с наступающим Днем Победы, вручили цветы и сфотографировались на память.

Организовали эту встречу члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и Общественного совета при УМВД России по Псковской области.