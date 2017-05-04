В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову

14:37, 04 мая 2017, ПАИ

В Пскове, на ул. Красноармейская, 25 открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, Почётному гражданину города Сергею Павлову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, право снять драпировку было предоставлено главе Пскова Ивану Цецерскому и ветерану УМВД, полковнику милиции в отставке, сослуживцу Сергея Павлова Анатолию Васильеву.

В мероприятии также приняли участие начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, представители УМВД, воспитанники центра «Патриот», жители города.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что знал Сергея Павлова 20 лет, видел, как он воспитывал молодёжь, как переживал за город, как отстаивал интересы ветеранов на посту председателя городского совета ветеранов, вспомнил, как они вместе получали свидетельство о присвоении Пскову звания Город воинской славы: «Это был скромный, порядочный, интеллигентный человек. Он хранил любовь и доброе отношение к людям. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения не только его ратным заслугам, но и общественным».

Член Совета ветеранов УМВД России по Псковской области, председатель Общественного Совета УМВД Джемал Малышев сказал: «Не случайно мы открываем мемориальную доску Сергею Павлову в преддверии Дня Победы, приближению которой он отдал очень много. А дом этот носит имя Красной Армии». Также он вспомнил, как начинал работать в милиции под началом опытного ветерана, как Сергей Павлов передавал весь свой богатый опыт молодёжи: «Очень интеллигентный, профессиональный, вдумчивый и спокойный человек».

Затем память Сергея Павлова почтили минутой молчания, к мемориальной доске возложили цветы.

Напомним, решение об установке мемориальной доски Сергею Павлову было принято на 81-й сессии Псковской городской Думы 28 апреля.

Почетный гражданин города Пскова, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Михайлович Павлов родился 23 сентября 1924 года в деревне Сабежы Псковского района. В Торошинской средней школе получил семилетнее образование. В 1941 году с 16 лет ушел в партизаны и был в составе 10-й Ленинградской партизанской бригады, дважды ранен. С 1944 года - боец действующей армии.

После демобилизации работал в органах внутренних дел Псковской области (отдел борьбы с бандитизмом, уголовный розыск). С 1980 года по 1987 год - работа в областной организации общества «Знание». В 1990 году жителями микрорайона № 4 был избран председателем Совета самоуправления.

Долгое время возглавлял Псковский городской Совет ветеранов. Был награжден 20-ю правительственными наградами: тремя орденами и семнадцатью медалями, знаками: «Заслуженный работник МВД», «Отличник милиции», серебряной медалью ВДНХ. Звание «Почетный гражданин города Пскова» ему было присвоено в 1995 году. Скончался 3 декабря 2015 года на 92-м году жизни.