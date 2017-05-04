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Общество

Андрей Турчак доложил Владимиру Путину о предложениях по совершенствованию системы независимой оценки качества услуг в социальной сфере

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выступил с докладом на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под руководством Владимира Путина, которое проходит в четверг, 4 мая, в Кремле.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Андрей Турчак доложил о предложениях по повышению эффективности системы оценки качества услуг в социальной сфере, подготовленных рабочей группой под его руководством. В частности, предлагается рассмотреть возможность передачи функций проведения независимой оценки Общественной палате Российской Федерации и соответственно Общественным палатам регионов.

По мнению рабочей группы, необходимо построить новую «вертикаль» проведения независимой оценки. «От массового включения граждан в процесс оценки далее через Общественные палаты к публичному анализу результатов оценки и до понятной и персональной ответственности руководителей организаций и органов власти», — отметил глава региона.

Напомним, внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы в России проводится в рамках исполнения «майских» Указов Президента страны.

Открывая сегодняшнее заседание, Владимир Путин подчеркнул, что независимая оценка «не для галочки» и является реальной возможностью для людей влиять на процесс изменений в работе тех учреждений, которые наиболее важны в конкретной, ежедневной практической жизни.

«Полученные результаты не должны подшиваться в папку, ложиться под сукно. Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», — сказал президент.

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