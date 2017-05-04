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Общество

Цветы к мемориалу «Ступинская Высота» возложили великолукские судебные приставы

Судебные приставы Великих Лук вместе с детьми возложили цветы к воинскому мемориалу «Ступинская Высота», а также очистили от мусора прилегающую территорию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В годы Великой Отечественной войны за эту высоту и Мартьяновский (Пореченский) узел велись ожесточённые бои с 25 ноября по 24 декабря 1942 года. В них принимали участие воины 80-го стрелкового полка танковой дивизии, 184-й танковой дивизии, 112-го артиллерийского полка, 28-й стрелковой дивизии, 400-го стрелкового танкового полка, 90-го полка штурмовой авиации. Всего за месяц боев, за период подготовки операции и позднее здесь на минных полях погибли более двух тысяч воинов, в послевоенное время они были перезахоронены в братские воинские захоронения в деревне Полибино и поселке Поречье.

На высоте установлена памятная плита, надпись на которой гласит: «Воинам 28 Невельской Краснознамённой дивизии, проявившим мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при овладении Ступинско-Пореченским узлом сопротивления в декабре 1942 года». В 2001 году состоялось торжественное открытие воинского мемориала «Ступинская высота», был установлен танк Т-34 и произведено захоронение останков воинов, погибших 1942 по 1944 годы на территории Великолукского и Новосокольнического районов.

«Нашим детям надо знать о войне, о тех моментах, которые святы для нашего народа, для нашего региона – и воинский мемориал «Ступинская Высота» - это страница из истории войны, которую необходимо помнить. Мы несём ответственность за формирование у детей патриотизма и исторической памяти поколений», - отметил заместитель начальника отдела судебных приставов города Великие Луки Татьяна Фёдорова.

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