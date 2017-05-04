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Общество

Погрануправление окажет поддержку Пскову в рамках подготовки и проведения Ганзы-2019

Глава Пскова Иван Цецерский провел первую рабочую встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майором Андреем Парамоновым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, нового руководителя псковского погрануправления представил главе Пскова ветеран-пограничник, председатель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Иван Цецерский поприветствовал Андрея Парамонова, поздравил с назначением и отметил, что Псков более тысячи лет является порубежным городом России с сильнейшими традициями охраны границы: «С Пограничным управлением у муниципальных властей сложились конструктивные взаимоотношения. Мы взаимодействуем в вопросах патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов, по профильному направлению, поскольку у Пскова 17 породненных городов и часто происходит обмен делегациями». Глава Пскова выразил надежду, что заданный вектор будет продолжен.

Кроме того, Иван Цецерский рассказал, что областной центр готовится к Международным Ганзейским дням 2019 года, ожидается прибытие порядка ста иностранных делегаций.

Андрей Парамонов поблагодарил главу Пскова за прием и заверил, что ведомство окажет муниципалитету необходимую помощь, в том числе и в рамках подготовки и проведения Ганзы-2019.

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