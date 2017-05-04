Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая

15:08, 04 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 4 мая, в Москве проходит совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под руководством Владимира Путина. Губернатор Псковской области Андрей Турчак представил на нем предложения по повышению эффективности системы оценки качества услуг в социальной сфере, подготовленные рабочей группой под его руководством. Псковское агентство информации публикует полный текст этого доклада:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые участники заседания!

Максим Анатольевич достаточно подробно остановился на этапах становления системы независимой оценки качества.

В стране действительно практически «с нуля» создана масштабная система, накоплен определенный опыт и получены первые результаты.

Но, к сожалению, созданная система пока не стала действенным механизмом улучшения качества услуг для наших граждан и достаточным способом для принятия эффективных управленческих решений.

Система объективно переживает, так называемые «болезни роста».

Выполнение органами власти и общественными организациями задачи формирования независимой системы оценки качества, как это часто бывает, повлекло за собой усложнение всего процесса, а именно проявился разнобой и вариативность критериев оценки, и как следствие повысилась его трудоемкость.

В результате, требований к профессионализму оценщиков становилось всё больше, а от рядовых получателей услуг, самих граждан, система оценки становилась в итоге – все дальше.

Началось лоббирование, скажем прямо, лояльных кандидатов в состав Общественных советов, которые призваны анализировать результаты оценки и выдавать по её итогам свое заключение органам исполнительной власти.

У нас в регионе, например, пришлось в ручном режиме принимать отдельные решения, чтобы отстранить чиновников, руководителей и сотрудников учреждений, в том числе и бывших, от участия в формирования Общественных советов и исключить, таким образом, конфликт интересов.

Кроме того, перед регионами встал вопрос поиска компетентного и независимого оператора оценки и как следствие встал вопрос её объективности. Рынок профессиональных оценщиков в этой сфере у нас очень узок и только формируется.

Независимая оценка конкретных учреждений будет объективна только тогда, когда учитывается достаточно большой массив мнений непосредственных получателей самой услуги, то есть наших граждан.

Независимая оценка – это, прежде всего, народный рейтинг, и он не должен подменять собой профессиональные отраслевые оценки Росздрав и Рособрнадзоров, рейтинги страховых компаний и профессиональных сообществ. Иначе ориентироваться во всех видах компетентных оценок нашему гражданину будет крайне затруднительно.

Исходя из вышесказанного, рабочая группа предлагает рассмотреть возможность передачи функций проведения независимой оценки Общественной палате Российской Федерации, и соответственно, Общественным палатам наших регионов.

С этой целью необходимо:

1. Внести изменения в 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»:

- предусмотрев в статье 18 Закона независимую оценку качества оказания услуг государственными и муниципальными организациями, как самостоятельную форму общественного контроля;

- дополнив Закон отдельной статьей, в которой субъектом данной формы общественного контроля определить Общественные палаты субъектов РФ.

2. Внести изменения в 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», предусмотрев в статье 11 полномочия Общественных палат по независимой оценке качества.

3. Предлагаем ввести обязательный публичный отчет по итогам проведения независимой оценки, с его обязательным рассмотрением в законодательном органе субъекта РФ, а также последующий порядок принятия по нему решений.

4. Внести дополнения в систему оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, а также закрепить персональную ответственность руководителей государственных и муниципальных учреждений по результатам проведенной независимой оценки, включив эти показатели в эффективный контракт.

Кроме того, уже сегодня мы предлагаем принять неотложные меры для совершенствования действующей системы независимой оценки.

Во-первых, необходимо заняться донастройкой сайта www.bus.gov.ru. Этот ресурс должен стать повседневным источником информации для наших граждан, навигатором для себя и своих близких.

Сайт, безусловно, требует модернизации в части повышения простоты и удобства интерфейса, системы поиска, возможности оставить отзыв об учреждении и других.

Во-вторых, требуется разработка единого порядка расчета показателей независимой оценки. Сегодня, например, оценка одних организаций осуществляется по 20 показателям, а других только по 5.

В-третьих, необходимо упорядочить систему подведения итогов независимой оценки, то есть наладить обратную связь.

Для этого мы предлагаем утвердить единую форму составления отчетов, с обязательным формированием перечня конкретных мер по улучшению деятельности таких организаций.

Все это, по мнению рабочей группы, позволит построить новую «вертикаль» проведения независимой оценки.

От массового включения граждан в процесс самой оценки, далее через Общественные палаты к публичному анализу ее результатов, и до понятной и персональной ответственности руководителей организаций и органов власти.

Благодарю за внимание!