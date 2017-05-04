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Культура

Концерт солистки ансамбля русской музыки «Псков» пройдёт 4 мая

Сегодня, 4 мая, в БКЗ филармонии состоится концерт солистки ансамбля русской музыки «Псков» Елены Фединой. Программа посвящена 15-летию творческой деятельности артистки, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Поздравить Елену Федину придут поклонники ее творчества и музыканты ансамбля «Псков». С музыкальным подарком выступит духовой оркестр «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры Александра Роора, а также Заслуженная артистка России Наталья Александрова. В концерте, который называется «Хорошее настроение», прозвучат разные по жанрам композиции из репертуара артистки – фольклорные, народные и популярные песни.

Ансамбль русской музыки «Псков» - коллектив областной филармонии, а Елена Федина – одна из солисток-вокалисток ансамбля. Она окончила Псковский государственный педагогический университет имени Кирова, является лауреатом всероссийских фестивалей и всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», двукратной обладательницей премии президента РФ (2006, 2008), участником Марафона регионов России (2011), состоявшегося в рамках программы «Культурная олимпиада «Сочи 2014».

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