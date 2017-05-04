Число осуждённых без изоляции увеличилось в Псковской области

16:31, 04 мая 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области на 11% увеличилось количество осуждённых без изоляции от общества, а в текущем их число возросло уже на 25%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На пресс-конференции, посвященной деятельности уголовно-исполнительных инспекций и приуроченной к 98-ой годовщине службы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на вопросы региональных СМИ ответил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь и начальник уголовно-исполнительной инспекции Алёна Демидова.

Юрий Лымарь рассказал об изменениях в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, произошедших за последние несколько лет. В частности, он отметил, что были введены новые виды и новые меры наказаний, такие как ограничение свободы, домашний арест, контроль за осужденными с отсрочкой отбывания наказания, принудительные работы.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено теме исправительных центров. Начальник пенитенциарного ведомства подробно рассказал о планах по созданию исправцентра, которые в скором времени будут реализовываться в Псковской области.

Алёна Демидова отметила, что в среднем 1900 осужденных без изоляции от общества состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции региона. Также она обозначила тенденцию к увеличению за последние годы количества осуждённых без изоляции от общества.

Участники пресс-конференции также рассказали, что с гражданами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, проводится профилактическая работа, ведется контроль за исполнением возложенных на них судом обязанностей, разрабатываются и применяются психокоррекционные программы для осужденных.

Руководство УФСИН подчеркнуло, что одна из главных целей УИИ - это профилактика повторной преступности. Тем не менее, осужденные граждане не всегда готовы встать на путь исправления. Так, в 2016 году 3,5% от общего количества прошедших по учетам осужденных без изоляции от общества совершили повторные правонарушения.

«И если еще полтора года назад совершали повторные преступления по статье 158 (кража), то в настоящее время лидирующую позицию в нашей области занимает статья 264.1 УК РФ (управление транспортными средствами, будучи лишенным данного права в состоянии алкогольного опьянения)», - сказала Алёна Демидова.