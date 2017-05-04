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Политика

Путин поручил создать механизмы расселения аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать их реализацию с 1 января 2019 года. Об этом президент заявил на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, передает газета «Известия».

«Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года», - отметив, что проект закона проработан и готов к принятию.

На переходный период, по мнению Путина, можно продлить работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонда ЖКХ), «который в целом доказал свою эффективность». Президент добавил, что необходимо разбираться с ситуациями, при которых люди не включаются в программу переселения из аварийного жилья по формальным причинам.

Программа переселения граждан из аварийного жилья существует с 2012 года. За это время расселили более 5 млн кв. м. Остается примерно такой же объем работ, на это у регионов есть полтора года до окончания программы. Сроки ее работы сдвигать не будут.

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