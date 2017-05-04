Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»

16:09, 04 мая 2017, ПАИ

Стали известны первые результаты 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», которая состоялась сегодня, 4 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы спортивного мероприятия.

В «Семейном забеге» 1-е место заняла семья Алексеевых, 2-е место – семья Виденко, «бронза» досталась семье Егоровых.

В VIP-забеге 1-е место заняла команда администрации Пскова, 2-е – команда администрации Псковской области.

В забеге среди мужских команд «золото» завоевала команда 76-й дивизии ВДВ. 2-е место заняла команда УМВД по Псковской области. 3-е – команда военной части № 29760.

Добавим, что итоговый протокол, включающий список всех участников и их результаты, будет опубликован «Псковской правдой» 5 мая.

Напомним, впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города.

Обычно в эстафете принимает участие от 1,5 до 2 тысяч человек.

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк - www.sberbank.ru

Партнеры:

ПАО «Ростелеком» vk.com/rostelecom.novgorod_pskov

Компания «Столбушинский продукт» www.stolbushino.com

Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» vk.com/mega_hend

Фирменная пекарня «Пирогов» www.pirogovmnogo.ru