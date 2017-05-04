«Дерево любви» смогут увидеть посетители Музея истории города Печоры

18:44, 04 мая 2017, ПАИ

11 мая в 13:00 Музей истории города Печоры приглашает на открытие выставки графики художника Вииве Ноор «Дерево любви». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», выставка подготовлена совместно с Псковской канцелярией генерального консульства Эстонской республики в Санкт-Петербурге.

Вииве Ноор – художник-иллюстратор, графический дизайнер, руководитель отдела книжной графики в Ассоциации графических дизайнеров Эстонии, вице-президент Международного совета по детской и юношеской литературе в Эстонии, искусствовед и куратор Эстонского центра детской литературы. Ее работы хранятся в художественной коллекции Национальной библиотеки Эстонии, Эстонском центре детской литературы, Музее фотографий Хироко Мори и Стасис в Японии и во многих частных коллекциях в Эстонии, Японии, Латвии, Литвы, Франции, Финляндии, Германии, России и других странах.

22-23 мая в печорском музее состоится встреча с художником.

Информация по телефону: 8(81148)23-077.