В Кирове арестована банда рязанцев, торговавшая наркотиками в Псковской области

16:33, 04 мая 2017, ПАИ

В Кировской области арестованы четверо жителей Рязани, торговавшие наркотиками в Псковской, Кировской, Мурманской, Рязанской, Пензенской, Белгородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Коми. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Кировской области.

В течение 2016 года молодые люди 1994 и 1995 годов рождения состояли в преступном сообществе, которое распространяло наркотики. Злоумышленники были межрегиональными кураторами, фасовщиками и закладчиками наркотиков. Кроме того, они вербовали и обучали новых членов сообщества. Информацию распространяли через интернет-мессенджеры.

В отношении рязанцев, у которых при обыске изъяли более трех с половиной килограммов синтетических наркотиков, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемые арестованы. В суде участникам ОПС предстоит ответить за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Санкция по каждой статье предусматривает до 20-ти лет лишения свободы.