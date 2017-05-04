Выставка «Победители» будет презентована в Изборске

16:44, 04 мая 2017, ПАИ

5 мая в 14:00 в музее-заповеднике «Изборск» состоится посвящённое Дню Победы заседание краеведческого объединения «Изборская пятница» совместно с творческим коллективом театра песни «Надежда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Почётными гостями станут изборяне – участники Великой Отечественной войны. В рамках «Изборской пятницы» состоится презентация выставки «Победители», которая рассказывает о героических судьбах людей, посвятивших свою жизнь борьбе за освобождение и послевоенное восстановление страны. В этом году галерея «Победителей» пополнилась десятком новых имён.

На мероприятии прозвучат поздравления, слова признательности и благодарности ветеранам, любимые ими песни разных лет.

По традиции встреча продолжится беседой за чашкой чая.

Встреча состоится по адресу: деревня Изборск, улица Печорская, дом 39.