12 артснарядов обезвредили псковские сапёры

16:49, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в 12:00 в Псковском районе в деревне Стремутка сапёры обезвредили 2 артиллерийских снаряда калибром 105 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 8:45 в Дновском районе в деревне Белошкино были обезврежены 10 артснарядов диаметром 152 мм.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 5 человек.