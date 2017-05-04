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12 артснарядов обезвредили псковские сапёры

4 мая в 12:00 в Псковском районе в деревне Стремутка сапёры обезвредили 2 артиллерийских снаряда калибром 105 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 8:45 в Дновском районе в деревне Белошкино были обезврежены 10 артснарядов диаметром 152 мм.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе 5 человек.

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