Псковские полицейские состязались в легкоатлетическом кроссе

18:07, 04 мая 2017, ПАИ

На территории базы отдыха Бор Бельково прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью мероприятия стало повышение уровня физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, пропаганда физической культуры и спорта среди личного состава.

В состязании приняли участие 28 команд из различных подразделений УМВД. В состав каждой вошли представители разных возрастных групп, мужчины и женщины. Победителями в своих возрастных категориях стали В. Филиппов, Д. Шрайнер, Р. Иванов. Среди женщин лучшей стала Я. Михайлова.

В командном первенстве третье место заняли сотрудники УМВД России по городу Пскову, второе место завоевала сборная команда подразделений охраны общественного порядка, а победительницей соревнований признана команда Управления по работе с личным составом и Центра профессиональной подготовки областного УМВД.

Все призеры личного первенства будут награждены грамотами, а лучшим командам вручат кубки и дипломы.