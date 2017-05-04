Псковские курсанты ФСИН продемонстрировали умение жонглировать карабинами

17:16, 04 мая 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы, с участием представителей власти Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона, ветеранов Великой Отечественной войны и УИС, курсантов, студентов и школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Собравшихся приветствовали заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков, ветеран Великой Отечественной войны – легендарный летчик Дмитрий Ваулин, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

На плацу образовательной организации присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории филиала, курсанты возложили гирлянду Славы.

После прохождения сотрудников и курсантов торжественным маршем началось выступление группы почетного караула Псковского филиала Академии ФСИН России, которая впервые представила показательное упражнение с карабинами. Отметим, что жонглировать карабинами псковские курсанты научились в Рязани, в ведущем вузе ФСИН России.

«Официальную часть сменила праздничная программа, которая в этот день была очень насыщенной и интересной», - отметили в пресс-службе.

Гости смогли посмотреть концерт, отведать солдатской каши на полевой кухне, развернувшейся на плацу образовательной организации, увидеть выставку оружия и поучаствовать в различных конкурсах.

Для учащихся средних общеобразовательных школ города Пскова и воспитанников Детской деревни SOS - Псков был организован квест и конкурс детских рисунков. Дети, в свою очередь, подарили курсантам стикеры с надписью «Наследники Победы».

Завершилось праздничное мероприятие флешмобом, посвященным Великой Победе: курсанты и студенты выстроились, образовав живую звезду, над которой развернулось Знамя Победы.