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Общество

В мае псковские инспекторы проверят условия труда в таможне, санатории и колонии строгого режима

Государственная инспекция труда в Псковской области обнародовала план проверок на май 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, соблюдение трудового законодательства планируется проверить в МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа», ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» и ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».

Кроме того, проверки пройдут в ООО «Автомобильные дороги Пскова», Себежской таможне, ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН», МУП «Искра», МУП Опочецкого района «Теплоэнеро», ЧЛПУ «Санаторий «Череха», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам».

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