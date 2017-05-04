В мае псковские инспекторы проверят условия труда в таможне, санатории и колонии строгого режима

17:10, 04 мая 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области обнародовала план проверок на май 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, соблюдение трудового законодательства планируется проверить в МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа», ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» и ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».

Кроме того, проверки пройдут в ООО «Автомобильные дороги Пскова», Себежской таможне, ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН», МУП «Искра», МУП Опочецкого района «Теплоэнеро», ЧЛПУ «Санаторий «Череха», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам».