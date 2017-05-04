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Общество

Tigar Suv Summer – устойчивость и надежность для любого внедорожника

Плохое дорожное покрытие и бездорожье могут стать настоящим испытанием для резины. Далеко не каждые шины могут подтвердить свое качество и обеспечить качественный уровень сцепления и управляемости. Однако когда речь заходит о Tigar Suv Summer, все сомнения в надежности резины пропадают. Данные шины надежно зарекомендовали себя практически на любом бездорожье, они не предназначены для использования только на льду. Если вас заинтересуют шины Tigar Suv Summer 235 55 R18, цены в Москве и Санкт-Петербурге вы можете узнать на нашем сайте. Разберем эти шины более подробно.

Tigar Suv Summer &ndash; летние шины, способные пройти практически любое бездорожье. Разработчик предусмотрел практически все возможные неурядицы. Высококачественное сцепление обеспечивается за счет симметричного рисунка протектора. Благодаря такому решению машина способна преодолевать даже самые глухие болота. Для улучшения курсовой устойчивости на Tigar Suv Summer были использованы специальные канавки, позволяющие отводить не только воду, но и грязь. Таким образом, резина прекрасно держит курс даже на очень плохой дороге.

Самой большой проблемой для любой резины является возможный прокол или порез, предпосылок для этого на бездорожье хватает. Однако Tigar решил эту проблему. На шинах Suv Summer используется каркас повышенной прочности. Это позволяет практически исключить возможность прокола. Таким образом, не понадобилось даже использование технологии Runflat. Еще одним важным плюсом этой шины является уменьшенный вес. Таким образом, производителю удалось убить сразу двух зайцев. Во-первых, улучшилось сопротивление качению, а во-вторых, отмечается экономия топлива.

Отзывы владельцев сообщают, что шина действительно хорошо служит на любом бездорожье, за исключением зимних покрытий. Автомобиль придерживается заданного курса, не отклоняется. По мнению пользователей, производителю удалось добиться оптимального сцепления с трассой, благодаря чему внедорожники спокойно проходят даже самые глухие болота. Единственным недостатком является шумность резины, однако от этой проблемы страдает подавляющее большинство комплектов шин.

Резюмируем. Если вы часто используете свой внедорожник для поездок на природу или в горы, Tigar Suv Summer станет отличным решением. Резина обеспечит отменную проходимость при хорошем сцеплении.

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