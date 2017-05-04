Псковичи не смогли прийти к общему мнению по вопросу необходимости установки бэби-боксов

17:34, 04 мая 2017, ПАИ

В Пскове участники круглого стола по теме «Системы использования бэби-боксов» обсудили востребованность программы, связанной с анонимным отказом от новорождённого ребёнка. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном отделении партии «Единая Россия», мероприятие прошло 4 мая в региональном исполкоме. Среди участников были представители регионального отделения «Союза женщин России», Родительского комитета Псковской области, Детского фонда, Общественной палаты Псковской области, ОНФ, профсоюзов.

С докладами на круглом столе выступили председатель Регионального координационного совета сторонников партии Дмитрий Хритоненков, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Комитета здравоохранения и формации Псковской области Ольга Котина, начальник отдела опеки и попечительства Главного управления социальной защиты населения региона Валентина Чернова и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Кроме этого, к обсуждению темы подключились и участники предварительного голосования «Единой России»: главный врач ГБУ «Псковская городская поликлиника», председатель местного отделения ПРООО «Союз женщин России» Галина Невалёная, председатель общественной организации «Родительский комитет Псковской области», многодетная мать Елена Полонская, директор Северо-западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В начале круглого стола Дмитрий Хритоненков познакомил участников мероприятия с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», который предусматривает право регионов на использование бэби-боксов, что связано с возможностью анонимного отказа от новорождённого ребёнка.

Участники заседания подчеркнули важность реализации таких партийных проектов, как «России важен каждый ребенок», региональным координатором которого является первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Антонов, и «Здоровое будущее», который курирует председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Как многодетной маме, мне очень приятно, что в нашем регионе власть не стоит в стороне, а уделяет достаточно внимания проблемам демографии. Взять хотя бы строительство перинатального центра у нас в Пскове», - отметила Елена Полонская. По её мнению, вопросы, связанные с материнством и детством – всегда острые и актуальные. «Понятно, чтобы их полностью решить, нужны большие средства, системная работа на законодательном уровне, помощь общественных организаций и продолжительное время. На дебатных площадках предварительного голосования тоже затрагиваются эти проблемы, они волнуют людей и прежде всего молодые семьи», - добавила председатель Родительского комитета. Она заметила, что такие обсуждения - это возможность напрямую поделиться общими проблемами с людьми и донести их до местной власти.

В результате обмена мнениями, основанными на статистике официальных отказов от детей за последние несколько лет, участники мероприятия не пришли к общему решению. «Мнения, высказанные экспертами, неоднозначны. У большинства необходимость установки бэби-боксов в псковском регионе вызывает сомнения», - резюмировал Дмитрий Хритоненков.