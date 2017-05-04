Псковская область входит в число регионов с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции

18:51, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в администрации Псковской области состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, темой совещания стало расширение тестирования населения региона на ВИЧ-инфекцию в 2017 году.

Задача довести процент охвата населения тестированием на ВИЧ до 21% поставлена государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Необходимость в принятии такой стратегии в России возникла в связи с ростом заболеваемости ВИЧ и СПИДом, повышением в связи с этим уровня смертности и выходом эпидемии из уязвимых групп риска, что угрожает демографической ситуации и экономическому развитию страны.

Псковская область по-прежнему остается регионом с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, рассказала на совещании главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева. С 1991 года на территории области зарегистрирована тысяча ВИЧ-инфицированных. В прошлом году были выявлены 106 новых случаев ВИЧ-инфекции, а за четыре месяца текущего - 34.

Вместе с тем Ираида Сивачева подчеркнула, что все соседние с Псковской областью субъекты РФ — Ленинградская, Новгородская, Тверская области и Санкт-Петербург — это регионы с высоким уровнем распространения заболевания. И к этому факту, по мнению специалистов, следует относиться внимательно.

В свою очередь председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщил, что по итогам первого квартала текущего года план обследования граждан на ВИЧ выполнен на 9%. Наименьший охват населения показали Псков, Великие Луки, Печоры и Опочка. Причина недостаточно высоких показателей объясняется отказом жителей проходить обследования. Многих останавливает необходимость подписать информированное согласие на проведение процедуры. Причем отказы в основном исходят от людей старше 35–40 лет.

«У нас неплохие показатели, но СПИД — враг невидимый, ситуация в любой момент может стать иной. Чтобы реально понимать картину, надо расширять охват обследований. Это очень важно», — отметила Вера Емельянова.

В качестве мер по расширению тестирования прозвучало предложение включить обследование на ВИЧ в перечень обязательных анализов при поступлении в стационар или в рамках плановой диспансеризации. Члены комиссии также обсудили возможность забора крови на ВИЧ-инфекцию в мобильных ФАПах, которые могли бы выезжать на предприятия или стоянки у крупных магазинов.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение разработать и внедрить региональные волонтерские программы профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотреть поощрения для руководителей тех медицинских учреждений, которые будут показывать хорошие результаты по выполнению плана обследования.

Добавим, что исследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти бесплатно в любом медицинском учреждении области.