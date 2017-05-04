Городские власти поздравили Псковский радиотелевизионный передающий центр с Днем Радио

17:41, 04 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 4 мая, в Псковском филиале РТРС «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр» (ОРТПЦ) прошло мероприятие, посвященное Дню Радио, который отмечается 7 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ» Александр Лаптиев приветствовал гостей праздника и рассказал о работе филиала, преимуществах и перспективах развития цифрового телевидения в регионе. Александр Лаптиев выразил слова благодарности сотрудникам ОРТПЦ за вклад в обеспечение эфирной трансляции телерадиопрограмм, работу средств массовой информации и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником и Днем Победы.

От имени главы Пскова, депутатов городской Думы и администрации муниципалитета коллектив филиала ОРТПЦ поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев и вручил сотрудникам Почетные грамоты и Благодарственные письма. «Вы уже привыкли к тому, что ваш высокий профессионализм, ответственность, оперативность, гражданская высокая позиция обеспечивает наш регион своевременной информацией о событиях в мире, стране, области и городе. Спасибо вам за ваш многолетний труд, добросовестный вклад в информирование граждан», - подчеркнул Владимир Воробьев и пожелал центру успешной работы в дальнейшем.

Слова признательности и наилучшие пожелания также звучали от первого заместителя председателя Псковского областного Собрания Виктора Антонова, председателя Областного комитета профсоюза связи Марины Зимарской и других.

Далее гости праздника в ходе экскурсии ознакомились с работой Псковского ОРТПЦ и его техническими возможностями, получили консультацию по установке и настройке полученного оборудования.

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Напомним, «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) - российская государственная компания, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны. РТРС «Псковский ОРТПЦ» - крупнейший оператор связи Псковской области, который ведет в регионе эфирную трансляцию аналоговых и цифровых телерадиопрограмм. Помимо трансляции телерадиопрограмм филиал РТРС «Псковский ОРТПЦ» оказывает услуги по техническому сопровождению оборудования других видов радиосвязи.