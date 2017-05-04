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В Псковском районе мужчина выстрелил в соседа по даче из-за ссоры

Днём 2 мая под Псковом 30-летний мужчина был ранен в плечо выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, в тот день между двумя дачниками-соседями произошла ссора в тот момент, когда один из них занимался уборкой прошлогодней листы. По версии следствия, его оппонент сходил в баню за ружьем, и, вернувшись, прицельно выстрелил в убегающего обидчика..

По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи предъявили подозреваемому обвинение в покушении на убийство. Сейчас в Псковском районном суде слушается ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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