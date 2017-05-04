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В Пустошке при разгрузке грузовика с баллонами загорелся газ, один человек пострадал

В Пустошке при разгрузке грузовика с 50-литровыми газовыми баллонами загорелся газ и вспыхнул тент автомобиля. Как стало известно Псковскому агентству информации, около 14:00 4 мая грузовика уронил один из баллонов. При падении открылся вентиль, и баллон закатился под автомобиль. Произошло возгорание газа и тента автомобиля.

При тушении возгорания пострадал водитель. С ожогами 2-й и 3-й степени 35% тела он доставлен в больницу.

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