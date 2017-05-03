Псковские компании могут стать участниками промышленной выставки в Молдове

19:41, 04 мая 2017, ПАИ

С 10 по 12 октября в Кишиневе (Республика Молдова) состоится Первая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Посольства РФ и Торгпредства РФ в Республике Молдова, ТПП РФ, Российско-Молдавского делового совета, Российского центра науки и культуры (РНЦК) в Кишиневе, Посольства Молдовы в РФ, Торгпредства Молдовы в РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, в период проведения выставки предусмотрена насыщенная деловая программа: в рамках выставки состоится Первый Кишиневский бизнес-форум, конференция «Экономическое сотрудничество России и Молдовы на современном этапе и перспективы расширения», тематические круглые столы совместно с отраслевыми министерствами, встречи и переговоры, а также культурные мероприятия.

В «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» планируют принять участие свыше сотни компаний России, а также Молдовы.

Основные материалы относительно организации, проведения, участия в Выставке размещены на сайте.